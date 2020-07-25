Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 596'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 kişi daha hayatını kaybetti. 921 yeni vaka tespit edilirken, 1103 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Türkiye genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 596'ya, vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 208 bin 477 oldu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.