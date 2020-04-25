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  3. 25 Nisan 2020 09:33

Türkiye'deki bu ada 15 milyon TL'ye sahibini bekliyor

Gökova Körfezi'ndeki Gelibolu Adası, 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. İş insanı Özgür Kürşat, kendisiyle birlikte 22 hissedarın bulunduğu adayı alacak kişiyle, pazarlık yapılacağını söyledi.

Türkiye'deki bu ada 15 milyon TL'ye sahibini bekliyor
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Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyledi.

"CİDDİ BİR MÜŞTERİ ÇIKTIĞI TAKDİRDE PAZARLIĞIMIZ OLACAKTIR"

Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerd’eki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" dedi.

 

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