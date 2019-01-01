''Türkiye'deki her 4 kişiden 1'i Suriyeli olacak''

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, devletin açıkladığı resmi rakamlara dayanarak, Türkiye’deki Suriyelilerin artışına ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı.

2018 yılı itibariyle Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısının 3 milyon 613 bin olduğuna dikkat çeken Mahmut Esen, 36 bin Suriyelinin Türkiye vatandaşı yapıldığını ifade etti. Mahmut Esen, Suriyelilerin nüfustaki artış hızlarına vurgu yaparak, “5 yıl sonra yüz kişiden 5’i, 50 yıl sonra ise dört kişiden biri Suriyeli olacaktır” diye yazdı.

İşte emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in resmi rakamları kaynak alarak yaptığı açıklama:

“1-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ nun TBMM Plan Bütçe Komisyonunda açıklamaları ile Göç İdaresi Gn. Md. resmi internet sitesinde yer alan verilere göre 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de kayıt altına alınmış (geçici koruma statüsünde) Suriyelilerin sayısının:

2017 yılı itibarıyla 3.426.786 kişiye,

2018 yılı itibarıyla 3.613.961 kişiye; ulaşmış olduğu anlaşılmıştır.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 22.12. 2018 tarihinde yapılmış diğer bir açıklamada ise "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı” harekâtlarından sonra 291.790 Suriye’ linin ülkelerine dönüş yaptığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan 36.000 Suriye’li, T.C. vatandaşı yapılmıştır.

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291.290 kişilik geriye dönüşlere, (dış göçlere) T.C. vatandaşı yapılmalarına karşın 2018 yılında ülkemizdeki Suriyelilerin sayısı bir önceki yıla göre 187.175 kişi artmıştır. Bir yıllık artış oranı % 5,5 dir. Artış oranın yüksekliğinin dış göçlerden çok doğumlardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

4- 31.12. 2017 tarihi itibarıyla 80.810.525 kişi olan Türkiye nüfusu; 2016 yılında binde 13,5; 2017 yılında ise binde 12,4 oranında ( 995.654 kişi) artmıştır.

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Suriyelilerdeki (2018 yılı) nüfus artış oranı, ülkemizdeki 2017 yılına ait genel artış oranından 4,43 kat daha fazladır.

(2018 yılında artan Suriyeli nüfus sayısı, 2017 yılında ülkemizde artan nüfusumuzun % 18,8 ine karşılık gelmektedir.)

5- Kayıt altına alma işlemlerinin sonuçlandığı ve yeni göç alınmayacağı varsayımından hareketle; bir önceki yıla göre 2018 yılı için Ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin tespit edilmiş ( % 5,5 ) nüfus artış oranı ile ülkemizdeki 2017 yılındaki binde 12,4 oranındaki artış oranının aynen devam etmesi/baz alınarak yapılacak bir projeksiyonda Türkiye nüfusu, Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı ve toplam nüfusta Suriyelilerin oranı (%) aşağıda Tablo 1’ de gösterilmiştir.

Not: Suriyelilerin nüfusa artış hızı % 3 olarak alındığında, 50 yılda Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 15.843.265 kişi; toplam nüfus içinde Suriyelileri oranı (% 9,6) olacaktır.

Tablo incelemesinden de anlaşılacağı üzere 5 yıl sonra yüz kişiden 5’i, 50 yıl sonra ise dört kişiden biri Suriyeli olacaktır.

6-Nitekim Suriye’lilerin yoğun olarak yerleştiği bazı illerimizde bu tehlikenin uç örnekleri şimdiden görülmektedir.

Bu konuya ilişkin bilgiler Tablo 2 ‘de gösterilmiştir.

Tablo:2 Yoğun Olarak Bulundukları Bazı İllerde Suriyelilerin Toplam İl Nüfusuna Oranları

İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizdeki Suriyeli sayısının, 14 ili bulunan Suriye’nin bazı illerinin nüfus sayısını dahi geçtiği; diğer yandan bazı illerimizdeki Suriyeli nüfus yoğunluğun ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir.[6] Örneğin her yüz kişiden Kilis’te 48, Hatay’da 22, Şanlıurfa’da 19, Gaziantep’te 18 kişisini Suriye’liler oluşturmaktadır."

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