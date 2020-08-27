Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı!

Türkiye ve Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Yunanistan'ın tatbikat hamlesine karşı Türkiye yeni Navtex ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanıyla ilgili olarak, "Oradaki sismik çalışmaları gerektiği kadar sürdüreceğiz. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir. (Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN TATBİKAT YAPIYOR

Fransa Savunma Bakanlığı, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’yle birlikte Doğu Akdeniz’de ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Tatbikatın 26 Ağustos'ta başlayacağı, 28 Ağustos'ta sona ereceği belirtilmişti.

NAVTEX NEDİR?



Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.