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Türkiye'den flaş karar: İsrail o listeden çıkarıldı

Türkiye'den flaş karar: İsrail o listeden çıkarıldı

Türkiye, PCR testi zorunluluğu kaldırılan ülkeler arasında bulunan İsrail'i listeden çıkardı. İsrail'den gelecek yolculardan PCR testi istenecek.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan NOTAM'da şöyle denildi: "15 Mayıs itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmaları istenmeyecek" denildi. Bu arada daha önce PCR testi zorunluluğu kaldırılan ülkeler içinde bulunan İsrail ise yeni yayımlanan NOTAM'dan çıkartıldı. İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak."

DHA

Etiketler türkiye israil koronavirüs pcr testi
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