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Türkiye'den İran’a taziye mesajı

Türkiye'den İran’a taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonrasında taziye mesajı paylaştı. Bakanlık mesajında, " Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesin eyer verildi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı İran’ın Kirman şehrinde meydana gelen saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler dışişleri bakanlık iran
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