  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den ''Karabağ'' açıklaması

Türkiye'den ''Karabağ'' açıklaması

Türkiye'den ''Karabağ'' açıklaması
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.

İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz.

Etiketler türkiye karabağ açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2017'deki ''mühürsüz oy'' tartışmasıyla ilgili bu detaylar ilk kez ortaya çıktı
Ankara’da büyük yangın! Ölü ve yaralılar var
Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
İstanbul'da su kesintisi! 8 saat sürecek
İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı
Gönül Dağı'nda ayrılık! 5 oyuncu diziye veda etti
Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım
Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?