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  3. Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazası için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Mısır’ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Etiketler türkiye mısır başsağlığı
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