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  3. 11 Kasım 2018 17:53

Türkiye'den o ülkelere vize kolaylığı

Türkiye, Libya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan ülkelerine vize kolaylığını sağladı.

Türkiye'den o ülkelere vize kolaylığı
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Libya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan  vatandaşlarının Türkiye'de tabi olduğu vize rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanı  kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yer alan 326 sayılı kararla, Libya devletinin 12 yaşından küçük ve 65 yaşından  büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180  gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize  muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete'deki 327 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile de Kazakistan'ın  resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarıyla Özbekistan ve Tacikistan'ın  umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları  seyahatlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz  kalış süreleri 90 güne çıkarıldı.

AA

kolaylık , vize , türkiye
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