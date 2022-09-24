Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına yanıt

BM Genel Kurulu'nda, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye’ye ilişkin ifadelerine yanıt veren Türkiye heyeti, söz konusu açıklamaları "gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'' ifadeleriyle yorumladı.

Türkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'ye ilişkin sözlerine, "gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'' olduğu şeklinde yanıt verdi.

Türkiye heyeti, Miçotakis'in sözlerini BM Genel Kurulu'nda değerlendirdi.

Heyet, ''Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor'' ifadesini kullandı.

'İDDİALAR PROPAGANDA'

Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine meydan okumadığını, bu iddianın bir "propaganda" olduğunu belirten heyet, Türkiye'nin Yunanistan'ı aksine Ege'deki anlaşmazlıklara çözüm konusunda "uluslararası hukuka dayalı dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini" ifade etti.

Türkiye heyeti, ''İkili ilişkilerimizde hakim olan mevcut olumsuz hava maalesef Yunanistan'ın bilinçli bir tercihi. Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar. İkili görüşmeler ve NATO Güven Artırıcı Önlemler müzakerelerini donduran Yunan tarafıdır'' dedi.

Heyet, Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme ve göçmenlere yönelik ''insanlık dışı'' uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.