Türkiye'de, koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan 'aşı ikna timleri' dünya basınında yer aldı.

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.

HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞIYORLAR

Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye geçirdi. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen aşı randevusu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.

"KAPI KAPI GEZEN GİRİŞİM"

İngilter'nin Guardian gazetesi, aşı ikna timlerinin başarısını manşete taşıdı. Guardian gazetesinin haberinde, "Aşı yaptırmak istemeyen yaşlıları hedefleyen ve kapı kapı gezen girişim" ifadelerine yer verildi.

BAŞARILI OLDUKTAN SONRA TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

Manşetten verilen haberde ayrıca, "aşılama ikna" girişiminin ülkenin güneydoğusunda büyük bir başarı yakaladıktan sonra tüm Türkiye'ye yayıldığı ifade edildi.

Yüz yüze görüşmenin insanların fikirlerini değiştirmeye yardımcı olduğunu yazan haberde, Dr Hülya Doğan Tiryaki'nin ifadelerine de yer verildi.

Dr Hülya Doğan Tiryaki "İkna timlerine sakin ve mantıklı argümanlar içeren bir konuşma yapmaları öneriliyor. Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" diye konuştu.