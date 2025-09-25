Türkiye'nin Barış Kartalı Litvanya'da görevde

NATO sınırlarına yönelen Rus uçak ve İHA'ları Baltık ülkeleriyle birlikte Polonya, Danimarka ve İsveç'in hava sahalarını ihlal ederken, Türkiye ittifaka destek için harekete geçti.

NATO sınırlarına yönelen Rus uçak ve İHA'ları Baltık ülkeleriyle birlikte Polonya, Danimarka ve İsveç'in hava sahalarını ihlal ederken, Türkiye ittifaka destek için harekete geçti. Litvanya üzerinde devriye uçuşuna başlayan E-7T AWACS "Barış Kartalı", Rus hava araçlarını sınır ihlali gerçekleşmeden saptayıp müttefiklere anlık istihbarat sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türkiye’nin Havadan İhbar Kontrol uçağı NATO görevi kapsamında Litvanya’da" dedi.

NATO Güvence Tedbirleri kapsamında bir Hava İhbar Kontrol uçağının Litvanya’ya gönderildiğini söyleyen Aktürk, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından 22-25 Eylül tarihleri arasında Litvanya hava sahasında görev icra edilmekte. NATO Hava Unsur Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün (25 Eylül) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi’ne 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.