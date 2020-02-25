Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu

'Mutlu şehir' imajını yıllardır kimseye vermeyen Sinop’un bu yılda ilk sırada yer alması Sinoplular tarafından memnuniyetle karşılandı. Sinoplu Hamiyet Ersöz , “Çok mutluyuz. İnsanlar birbirine saygılı ve sevgilidir. Onun için biz çok mutluyuz. Küçük şehir olduğundan dolayı istediğimiz yere yürüyerek bile gidebiliyoruz. 'Mutlu şehir' olarak anılmak da gerçekten çok güzel, bu durum ilimizin turizmine de katkı sağlıyor. Yaz aylarında Sinop’un nüfusu ikiye katlanıyor. Şehrimiz çok güzel. Biz mutlu şehiriz ve çok mutluyuz” dedi.

'DOĞASIYLA İNSANI MUTLU EDEN BİR ŞEHİR'

Sinop’un çok güzel bir şehir olduğunu anlatan İrem Sertkaya ise, “Sinop, yeşil ve mavinin bir arada olduğu, doğasıyla insanı mutlu eden bir şehir. İnsanlar, birbirine saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor. Bu da mutlu şehir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir şehir ve kalabalık değil. Trafiği de fazla olmayan bir şehir. 'Mutlu şehir' Sinop’ta yaşadığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Gülbahar Aydın da, “Burada her şey huzurlu. Burada trafik kazası çok az olur. Cinayetle çok az olur. Kadına burada değer verilir. Bence bunların olması bile yetiyor. Burada bu şehrin hayvanları bile mutlu. Buradaki köpekler hiçbir insanı ısırmaz. Yanınıza yaklaşır. Sizde bir şeyler ister. Hatta size yolda yürürken eşlik eder. Sonuç olarak ben mutluyum” diye konuştu.

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