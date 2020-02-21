Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller belli oldu.
Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.
Listede yer alan 20 şehir ve İstanbul, Ankara ve İzmir'in yerleri çok şaşırttı...
İşte il il Türkiye'nin 'mutluluk' haritası...
1. SIRA: SİNOP
Mutluluk düzeyi: Yüzde 77,66
2. SIRA: AFYONKARAHİSAR
Mutluluk düzeyi: Yüzde 76,43
3. SIRA: BAYBURT
Mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91
4. SIRA: KIRIKKALE
Mutluluk düzeyi: Yüzde 75,48
5. SIRA: KÜTAHYA
Mutluluk düzeyi: Yüzde 73,76
6. SIRA: ÇANKIRI
Mutluluk düzeyi: Yüzde 73,5
7. SIRA: DÜZCE
Mutluluk düzeyi: Yüzde 72,77
8. SIRA: UŞAK
Mutluluk düzeyi: Yüzde 72,34
9. SIRA: SİİRT
Mutluluk düzeyi: Yüzde 71,65
10. SIRA: ŞIRNAK
Mutluluk düzeyi: Yüzde 71,36
11. SIRA: BALIKESİR
Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,73
12. SIRA: HAKKARİ
Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,58
13. SIRA: ISPARTA
Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,35
14. SIRA: BOLU
Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,15
15. SIRA: SAKARYA
Mutluluk düzeyi: Yüzde 69,64
16. SIRA: KAHRAMANMARAŞ
Mutluluk düzeyi: Yüzde 68,19
17. SIRA: AKSARAY
Mutluluk düzeyi: Yüzde 67,84
18. SIRA: KIRŞEHİR
Mutluluk düzeyi: Yüzde 67,2
19. SIRA: AMASYA
Mutluluk düzeyi: Yüzde 66,02
20. SIRA: ERZURUM
Mutluluk düzeyi: Yüzde 65,68
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