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Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biriydi; hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biriydi; hayatını kaybetti
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Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden film yönetmeni ve senarist Birsen Kaya hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biri, senarist ve yapımcı Birsen Kaya 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını yönetmen ve yapımcı Biket İlhan duyurdu. İlhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avantür filmleriyle tanınan ilk kadın yönetmenlerimizden Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız."

Birsen Kaya kimdir ? 

Film yönetmeni ve senarist olan Birsen Kaya aynı zamanda Bilge Olgaç ve Cahide Sonku ile beraber Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biridir.

Birsen Kaya, 1963'te 'Artist' dergisi için setlerde röportajlar yapan bir muhabirken Halit Refiğ’e asistanlık yapmaya başladı. Refiğ’in 'Gurbet Kuşları' filmiyle sektöre giren Kaya, 200’e yakın filmde asistanlık yaptı. Yönetmen Nazmi Özer'in rahatsızlanarak 'Kanlı Kader' filmini yarıda bırakması üzerine, Birsen Kaya bu filmi tamamlayarak yönetmenliğe adım attı. Senaryolarının çoğunu kendisi yazdı. 'Genelevde Kirli Evler' filmini çekerek ilk erotik filmlerden birine imza attı. Daha sonra 'Killing' gibi çizgi roman kahramanlarını sinemaya uyarladı. Toplam 15 filmin yönetmenliğini ve bunlardan 11'inin senaristliğini üstlenen Kaya, 1970'li yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla gerileme dönemine giren sinemayı bıraktı.

 

Etiketler birsen kaya vefat etti hayatını kaybetti ilk kadın yönetmeni
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