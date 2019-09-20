Türkiye'nin mini zeplini sınırda göreve

ASELSAN, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), insansız sistemler alanında geliştirdiği çözümleri sergiliyor.

Bu çözümler arasında, Balonlu Gözetleme Sistemi Ürün Ailesi'nden Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de yer alıyor.

ASELSAN İnsansız Uçan Sistemler Proje Yöneticisi Hande Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz'ün kasım ayı itibarıyla Suriye sınırında sınır güvenliği amaçlı kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Balonun 17 metre uzunluğa, 430 metreküp hacme sahip olduğunu belirten Balcı, Karagöz'ün 500 metre yükseklikten görev yapabildiğini ifade etti.

Sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla anlık olarak 8 kilometrekarelik bir bölgeyi taradığına işaret eden Balcı, şöyle konuştu: "Gözetleme kamerası operatörün tercihine göre 360 derece dönüyor. Olağan dışı bir hareket tespit edildiğinde sistem alarm veriyor. Üzerindeki ASELSAN termal kameralarıyla hedefi teşhis ediyoruz ve bu bilgiler balona yerleşik fiber kablolar üzerinden komuta kontrol birimine aktarılıyor. Orada da görüntü kıymetlendiriliyor. Tümüyle özgün olarak milli imkanlarla yapılan bir sistem. Balonun özelliği hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen bir malzemeden üretildi."

GÖREV LİMİTİ YOK

Hande Balcı, sınır gözetlemesi amacıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) bataryalarının süresi kadar havada kalabildiğine dikkati çekerek, "Karagöz, 7/24 görev yapabiliyor. Sistemi kablo ile beslediğimiz için sadece haftada bir kez balondan kaçan helyum gazını tekrar yerine koymak için aşağı indiriyoruz. Sürekli güç verdiğimiz ve kabloyla görüntü aldığımız için bir görev limiti yok." ifadelerini kullandı.

Sistemin görev yaptığı bölgenin haritası ve olağan hareketlik önceden kaydedildiği için anormalliklerin kolay ve hızlı şekilde tespit edilebildiğini belirten Balcı, sonrasında ASELSAN'ın Atmaca kameralarının hedefi tespit ettiğini, tanımladığını, kıymetlendirdiğini ve güvenlik güçlerine bildirdiğini anlattı.

Balcı, ABD'nin Meksika sınırında kullandığı bu sistemin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayarak, "Bir sistem deneme amaçlı yerleştirilecek, daha sonraki plana göre tüm sınırların belirli aralıklarla bu sistem tarafından gözetlenmesi ve çok rotorlu ve sabit kanatlı İHA'larla bir bütün olarak çalıştırılması planlanmakta." dedi.

ZORLU HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLECEK

Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek dayanıklı yapıya sahip Karagöz, üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getirebilecek.





