Türkiye'nin o ilinde turizm sezonu 12 ay oldu!

Türkiye'de tüm zamanların turizm rekorunu kıran Antalya'da sezon 12 aya yayıldı. Yaklaşık 15,5 milyon turist ağırlayan şehir, yılın her döneminde tercih edilmeye başlandı.

Antalya, en fazla turistin ağırlandığı 2019 yılı rakamlarını geride bıraktı. Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya ağırlıklı olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden misafir çeken kent, sezonun uzadığı bir dönem yaşadı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere Kovid-19 salgınından sonra Türkiye'nin ve Antalya'nın çok daha hızlı toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

"BU YIL 20 MİLYON TURİST AĞIRLADIK"

Bu yılki rakamların turizmcileri ve turizmden beslenen diğer sektörleri sevindirdiğini belirten Şahin, "Aralıkta gelen turistlerle Antalya, zirve yılı olan 2019'u yakaladı ve geçti. Tahmin ediyorum yıl sonu itibarıyla 2019'u yüzde 5'lik bir oranla geçmiş olacağız. Bu da tüm zamanların rekoru demek. Uçakla gelen turisti esas alıyoruz, bu da yaklaşık 15,5 milyon ama başka şekilde gelenlerle 'bu yıl 20 milyon turisti ağırladık' diyebiliriz." bilgisini verdi.

"KİŞİ BAŞINA GELİR 100 DOLARA ÇIKTI"

Turizm gelirlerinde de önemli artışlar yakalandığına dikkati çeken Şahin, kişi başı gelirin 80 dolar civarından 100 dolara çıktığını bildirdi. Antalya'nın ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Şahin, "Gelen turistlerin günde 100 dolar harcadıklarını ve Antalya'da ortalama geceleme sayısının 8 olduğunu düşünürsek ülke ekonomisine yılda 14 milyar dolarlık bir katkımız var. TÜİK, geçen haftalarda illerin gayrisafi yurt içi hasılaya katkılarını açıkladı. İstanbul'dan sonra ikinci geliyoruz, en çok katkı sağlayan il olarak. Bunu büyük oranda turizme borçluyuz." ifadelerini kullandı.