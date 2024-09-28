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Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor

Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor
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Devlet ormanları ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm yatırımları için devlet ormanlarını da tahsis edebilecek.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin ‘Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler’ başlıklı 30-A maddesine yapılan ekleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da dahil edildi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 16’nci maddede yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, peşin tahsis edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek. Yönetmeliğin önceki halinde, sadece ön izin bedelinin iade edilmemesi öngörülüyordu.

 Yönetmeliğin ‘kesin tahsis’ başlıklı 17’nci maddesine tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyeceği hükmü eklendi.

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