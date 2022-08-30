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Türkiye'nin otomobili TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin otomobili TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. TOGG'un 2023'ün mart ayında satışa çıkacağını belirten Bakan Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği çerçevesinde Başakşehir'e geldi. Varank'a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.

2023 MART'TA SATIŞLAR BAŞLAYACAK
Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulunan Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

FABRİKA 29 EKİM'DE AÇILIYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fabrikanın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor.' ifadelerini kullandı.

Etiketler TOGG Türkiye otomobil
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