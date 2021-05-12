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Türkiye'nin sipariş ettiği koronavirüs aşıları Türkiye'de

Türkiye'nin sipariş ettiği koronavirüs aşıları Türkiye'de

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi" denildi.

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

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Etiketler sinovac aşı koronavirüs aşısı yeni aşılar
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