Türkiye'nin sipariş ettiği koronavirüs aşısına yaş sınırı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Bu aşılardan birisi de Çin menşeli CoronaVac aşısı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 mücadelede Çin menşeli CoronaVac aşısı için sözleşme yapıldığını belirterek, "Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." demişti.

Aydınlık'ın haberine göre; aşı ve aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Çin aşısının atak yaptığını belirterek, bizde önce sağlık çalışanlarında şimdi de gönüllü vatandaşlarda faz çalışmalarının yapıldığını hatırlattı.

'59 YAŞ ÜSTÜNE YAPILMAYACAK'

"Bizdeki güvenlik verileri kullanılarak ruhsat verilebilir" sözlerini kaydeden Prof. Dr. Haluk Eraksoy, aşının faz çalışmalarında 59 yaş altındaki gruplara uygulandığını belirterek şöyle devam etti:

"Firma 59 yaş üstüne yönelik bir çözüm bulana kadar bu aşı, bu gruba uygulanmayacaktır. İlk aşamada 59 yaş altı sağlık çalışanlarına, altta yatan hastalığı olan dediğimiz kanser, şeker, böbrek hastalarına, organ nakli olanlara ve Kovid-19’un ağır seyretme ihtimali olanlara yapılacaktır. İnsanlarla iç içe olan, temasın fazla olduğu meslek grupları aşılama açısından önde gelir.”

KORUYUCULUK SÜRESİ BELİRSİZ

Aşının ne kadar süre ile koruyacağını değerlendiren Eraksoy, “Şu ana kadar iki doz aşıyı yaptıranlar en fazla 4 hafta izlenebildi. Biz henüz 4 haftalık antikor düzeyini biliyoruz. Üzerinden zaman geçtikçe ne kadar süre ile koruyucu olduğunu anlayabileceğiz” dedi.

CORONAVAC AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Eski tıp dergilerinden Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.

Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer Kovid-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.

Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.

Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

CORONAVAC FİYATI NE KADAR?

Çinli Sinovac Biotech firmasının Kovid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundakiler için kullanılıyor.

Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir. Zira Çin sağlık otoriteleri ağustos ayında yaptıkları açıklamada 2 doz aşının fiyatının yaklaşık bin yuan (150 dolar) olacağını duyurmuştu.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi.

Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Bakan Koca, Kovid-19'a yönelik yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Biliyorsunuz 16 aşımız var. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 aşımız var. Bir tanesi faz çalışmasına geçti, 44 gönüllü vatandaşımıza da yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında faz-3 çalışması ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi ümit ediyorum. Diğer aşıları da yakından takip ediyoruz. Yani yerli aşılarımız sadece bir değil, birden fazla aşı olacak. Muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız." demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaları süren yerli aşı için tarih vererek şu ifadeleri kaydetmişti:

"Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalırız. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru Çin aşısında ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."