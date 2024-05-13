Türkiye'nin yeni turistik tren rotası: Tuz Ekspresi yola çıkıyor

Turistik tren seferlerine bir yenisi daha ekleniyor. Çankırı’nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılması amacıyla başlatılacak Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs’ta ilk seferine çıkıyor.

Çankırı'yı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, başlatılacak Turistik Tuz Ekspresi ile eşsiz bir günübirlik tatil yapmak imkanı bulacak. Ankara'dan düzenlenecek Turistik Tuz Ekspresi seferleri, hafta sonları günübirlik tren seyahati sevenler için yepyeni bir deneyim vadedecek. Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferleri devamı niteliği taşıyan "Turistik Tuz Ekspresi" yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliği ile düzenlenecek tren seferleriyle bölgede turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.



Turistik Tuz Ekspresinin ilk seferi ise 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Ankara Gar’ından saat 07.50'de başlayacak. Keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı’nın tarih kokan sokakları, büyüleyici yer altı tuz şehri, butik müzeleri ve yöresel lezzetleriyle yolcular geçmişe götürülecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahip turistik tren, Çankırı programını tamamladıktan sonra aynı gün saat 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek.



Tur kapsamında Çankırı’ya gelen ziyaretçiler, Hititlerden bu tarafa kullanılan, Türkiye'nin endüstriyel mirasları arasındaki Yer Altı Tuz Şehri’ni ziyaret edebilecekler. Çankırı’nın önemli tarihi eserleri arasında yer alan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekan olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ile tarihi Çankırı sokaklarında zamanda tarihi bir yolculuk yapma fırsatını elde etmiş olacak. Tur programının ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde iletişim tarihini keşfedecek ziyaretçiler, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezebilecek.

Nostaljik tur sonrası Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimlenebilecek ziyaretçiler, Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde adeta geçmişe gidecek. 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak düzenlenecek Turistik Tuz Ekspresi turlarına katılmak isteyen ziyaretçiler, seyahat acentelerinden bilet satın alabilecek.

Tren turizmi turları için KUZKA destek sağlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), yürütmüş olduğu 2024 yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı çerçevesinde Turistik Tuz Ekspresi’ne yönelik tur programı düzenleyecek TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine destek sağlayacak. Desteklerden yararlanmak isteyen acenteler, 15 Nisan-30 Kasım tarihleri arasında düzenleyecekleri turlar için KUZKA’ya proje başvurusunda bulunabilecek. Başvurular için son tarih ise 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59 olarak ilan edildi.

"Çankırı, Ankara’nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır"

Turistik Tuz Ekspresi’nin Çankırı için önemli olduğunu vurgulayan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, “Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarımıza başladık. Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde bin kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara’nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı’ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA