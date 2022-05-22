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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan ‘Mirza’ kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi” denildi. 

Etiketler tsk mehmetçik operasyon pkk terör terörist turuncu liste
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