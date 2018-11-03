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  3. 03 Kasım 2018 16:03

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Turuncu kategoride aranan Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Turuncu listedeki terörist öldürüldü
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 teröristin mağarada etkisiz hale getirilmesi, bölücü terör örgütü PKK'da paniğe neden oldu. Örgütteki panik telsiz görüşmelerine yansıdı. Örgüt üyeleri, sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarının iptal edilmesini istedi. 

Buradan hareketle Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi. 

AA

terörist , turuncu liste , pkk
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