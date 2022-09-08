Tutuklu HDP'li Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ‘Yıkılacak Duvarlar’ adlı şiir kitabı yasaklandı. Kitabın el konan nüshalarının imha edilmesine karar verildi.
Yaklaşık altı yıldır Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ 2020’de 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ‘Yıkılacak Duvarlar’ kitabını çıkarmıştı.
Yüksekdağ’ın kitabına ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle Türkiye genelinde basım, dağıtım, satış yasağı getirilmesine ve toplatılmasına karar verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol