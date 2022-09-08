  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tutuklu HDP'li Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı

Tutuklu HDP'li Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı

Tutuklu HDP'li Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ‘Yıkılacak Duvarlar’ adlı şiir kitabı yasaklandı. Kitabın el konan nüshalarının imha edilmesine karar verildi.

Yaklaşık altı yıldır Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ 2020’de 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ‘Yıkılacak Duvarlar’ kitabını çıkarmıştı.

Yüksekdağ’ın kitabına ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle Türkiye genelinde basım, dağıtım, satış yasağı getirilmesine ve toplatılmasına karar verildi. 

Etiketler Figen Yüksekdağ kitap şiiir şiir kitabı hdp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
Dolar mı, Euro mu, altın mı, borsa mı ? İşte Ağustos'un en çok kazandıranı
Galatasaray'dan skandal harita! Apar topar sildiler
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!
Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak dev transfer seferi! 3 yıldız isim birden!
İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş!
Hande Fırat'tan ''15 Temmuz suçlamalarına'' yanıt
Burcu Özberk'ten Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya ''minili'' damga
Jennifer Lawrence: ''Vajinam yüzünden kazanamayacağım''
İşte Türkiye'nin üniversite bursu veren kurumları