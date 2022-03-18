Ücretsiz geçiş için Çanakkale Köprüsü'ne akın ettiler ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını söylemesiyle köprüye akın edenler sürprizle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını söylemesinin ardından birçok kişi köprüye akın etti.

Ancak açılış töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi. Köprü girişine "geçici olarak trafiğe kapalıdır" yazıları asıldı.

Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.