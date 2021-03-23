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Ucuz et satışı koronavirüsü unutturdu

Sivas'ta uygun et satışı yapıldığını duyan vatandaşlar Et ve Süt Kurumu'nun önünde kuyruk oluşturdu. Bu sırada sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Sivas'ta uygun fiyata et ürünleri satın almak isteyenler vatandaşlar, Sularbaşı Mahallesi İmamhatip Sokak'ta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti.

SALGIN KURALLARI HİÇE SAYILDI
Pandemi kurallarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken koronvirüs kurallarını hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Satış mağazasında kıymanın kilosu 37 liradan, kuşbaşı etin ise 40 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Etiketler sivas pandemi uygun fiyat ucuz et et ve süt kurumu
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