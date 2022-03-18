Ukrayna askeri kendi vurulma anını kaydetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı tüm hızıyla devam ederken, çatışma bölgesinde video kayıt yapan bir Ukrayna askeri kendi vurulduğu anı saniye saniye kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı Ukrayna askerleri yoğun bir direniş gösteriyor. Rus birliklerinin Kiev'e girmesini önlemek için şehir dışına siperler kazılıyor.

Araziye hendek kazan bir Ukrayna askeri, RPK tipi Sovyet yapımı bir silahla Rus askerlerini gözüne kestirdi. Rus askerleri de bu sırada Ukrayna askerini hedef alınca karşılıklı olarak her 2 taraf arasında çatışma başladı.

Aynı zamanda kamerasıyla çatışma anını kayda başlayan Ukrayna askeri Rus tarafından gelen mermilerin hedefi oldu. Kazdığı çukura düşen Ukrayna askeri yakınındaki arkadaşlarından destek talep etti.

Edinilen bilgilere göre Ukrayna askerinin askeri revire götürüldüğü, omzundan hafif bir şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.