  1. 08 Nisan 2017 12:37

Ülker'in ortalığı karıştıran reklam filmi sonrası istifa

Ülker’in tartışma yaratan 1 Nisan reklamının ardından Plasenta Conversation Agency’nin ajans başkanı ve yönetici kreatif direktörü Cem Batu, ajanstaki görevlerinden istifa etti.

Ülker'in ortalığı karıştıran reklam filmi sonrası istifa
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Ülker’in, 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filminin ‘iktidara kumpas’ olarak yansıtılması üzerine çıkan darbe söylentilerine reklam şirketinden yanıt gelmişti. Plasenta Conversation Agency, yaptığı açıklamada, “Söz konusu reklam kampanyasının fikri, stratejisi ve söylemleri şirketimiz tarafından hazırlanmamıştır” denilmişti.

Önceki gün yapılan bu açıklamanın ardından istifa geldi. PlasentaCA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda “Cem Batu, Plasenta Conversation Agency Ajans Başkanı ve Yönetici Kreatif Direktörü görevlerinden istifa etmiştir” denildi.

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 NE OLMUŞTU?

Ülker 1 Nisan’a özel olarak kardeşler arasındaki şakaları konu aldığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde küçük kardeşlerin büyüklerinden şaka yoluyla ‘intikam’ alışı konu ediliyor, “Zordur kardeş hayatı, şimdi hesaplaşma zamanı” deniyordu.

Reklam filmi yayınlanmasının ardından Ülker bir anda hedef haline getirildi. ‘Küçük kardeş’ temasını Gülen Cemaati’ne yoran kimi sosyal medya kullanıcıları, Ülker’in yeni bir darbeyi ima ettiğini savundu. Ülker hakkında soruşturma başlatıldı.

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