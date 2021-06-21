Ümit Özdağ: ''26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz''

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Malazgirt Meydan Savaşının 950'nci yıl dönümünde 26 Ağustos'ta partiyi kuracaklarını açıkladı.

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti. Özdağ, şunları söyledi:

Ayyıldız Hareketi’nin partileşme süreci devam ediyor. Ayyıldız Hareketi’nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçileri “Bilim, Birlik, Barış” ilkesi ile, 2017 Kirli Referandumu sonrasında tesis edilen Saray Rejimi’nin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar kurulması hedeflemektedir.

Ayyıldız Hareketi’nin mensupları olarak, büyük Türk milletinin Anadolu’daki 1000 yıllık bedeli 50 milyon soluk ile ödenmiş egemenliğine meydan okuyan emperyalizme karşı bir mücadele başlattık. Emperyalizmin, Türk topraklarının, Suriye başta olmak üzere bütün dünyadan sayıları 7 milyonu aşan sığınmacı ve kaçak ile gerçekleştirilen örtülü ve sessiz işgal projesini tarihin çöplüğüne atmak amacı ile yola çıktık.

Değerli basın mensupları,

19 Mayıs 2021’de Ayyıldız Hareketi mensupları, Ankara’da İstiklal Harbimizin önderi, cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk’ün ebedi istirhatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ve dua ederek yola çıkmıştır.

Sonra Türk Milleti için tarihin başladığı yere, Türklüğün merkezine gittik.

Oğuz Han’ın başkenti Yesi’yi, bugünkü adıyla Türkistan kentini ziyaret ettik. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin hocası, Arslan Baba’nın türbesini ziyaret ettik, dua ettik.

Sonra, Türk Birliği’nin son hükümdarı olan ve İzmir’i fetheden Emir Timur’un Çin seferi öncesinde vefat ettiği ordugahını, Odrar’ı ziyaret ettik.

Ve sonra, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret ettik. İslamiyetin Türk boyları arasında yayılmasını sağlayan bugünkü milli kimliğimizi şekillendiren Hoca Ahmet Yesevi, şöyle sesleniyor:

“Hikmet adlı eserinde sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini,

Bilgelerden işitse, açar gönül ilini,

Ayet-hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar,

Anlamına erenler başı eğip uyarlar,

Miskin zayıf Hoca Ahmet yedi atana rahmet,

Fars dilini de sevip söyler Türkçe’yi.”

Hoca Ahmet Yesevi, öğrencileri Avşar Baba, Pir Dede, Geyikli Baba, Horoz Dede, Sarı Saltuk ve Hacı Bektaş Veli’yi, Türkistan’dan bütün Avrasya’ya yollayarak Türklerin Müslümanlığı öğrenmesini sağlamıştır.

Değerli basın mensupları,

Bazı partiler, kurulmadan kurucuları Washington’a gider icazet alır, bazıları Pensilvanya’dan icazet alır. Bazı partiler kurulmadan önce kurucu kadroları Brüksel’e gider destek ister. Biz yola Oğuz Han’ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinden, Atatürk’ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu’yu dolaşıyoruz.

Ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021’de Malazgirt Meydan Savaşı’nın 950. Yıl dönümünde ve Büyük Taarruz’un başlamasının 99. Yıldönümünde, Allah’ın izni ve yardımı ile “Gelecek 1000 Yılda da Buradayız” diyerek partimizi kuracağız.

Değerli basın mensupları,

Noeliberalizmin dünyadaki en kötü üç uygulamasından birisi olan AK Parti ekonomisi, rant, talan ve soygun üçgeni üzerine oturmaktadır. Türk ekonomisinin yaşadığı ekonomik çöküşe rağmen, rant, talan ve soygun anlayışı olanca hızı ile devam ediyor. Haziran 2021’de ekonomistlerin Türk ekonomisinin tabutuna çakılacak son çivi olduğunu söyledikleri Kanal İstanbul’un inşaatına inadına başlanacakmış.

Değerli basın mensupları,

Saray Rejiminin yaptığı en iyimser tahminlere göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden elde edilebilecek gelir, 25 yılda 6 milyar dolardır. Yine Saray Rejimi en iyimser tahminler ile Kanalın maliyetinin 20 milyar dolar olacağını ileri sürmektedir. Özetle, en iyi hesaplamalar ile bile Kanal, 75 yılda kendisini ödeyecektir. Oysa, Kanal İstanbul’un maliyeti gerçekçi rakamlar ile 60 milyar doların üzerindedir. Kanal İstanbul, Türk halkının omuzlarındaki borç yükünü ve hayat pahalılığını artıracaktır. Kanal İstanbul sonucunda Türkiye, Marmara Denizi, Türk halkı kaybedecek, AKP zenginleri, Katar şeyhi ve Arap zenginleri kazanacaktır. Yapılması gereken Kanal İstanbul değil, İstanbul depremine hazırlıktır.

AKP, ülkemizde Saray Rejimi ve Hindistan’daki kast sistemine benzer bir kast sistemi kurmuştur. Bu kast sisteminin en üstünde Saray ve sonra ona bağlı yandaş racalar bulunmaktadır.

Yandaş racalar, devlet ihalelerinin nerede ise tümünü almaktadır. Yandaş racalar, vergi aflarından istifade etmektedirler. AK Parti kast sisteminin mensubu olan ailelerin mensupları, birkaç işten maaş almaktadır. AK Parti’nin önde gelen mensuplarının dudak uçuklatan servetlerini yabancı basında çıkan haberlerden okuyoruz. Bu haberleri Türkçe tercüme ederek yayınlayan namuslu gazeteciler ile ilgili hakaret davaları açıyorlar.

Değerli basın mensupları,

AK Parti kast sisteminin mensubu olmayan hangi partiden olur ise olsun esnaf, memur, çiftçi, emekli, işsiz geniş halk kesimlerine ise adeta parya muamelesi yapılmaktadır. Büyük talanlardan arta kalan kırıntılar, sosyal yardım denilerek insanımıza verilmektedir. Korona salgınından en fazla etkilenenlerin başında esnafımız gelmektedir. Esnaf, enkazın altında kalan depremzedeler gibi ekonomik enkaz altından “kimse yok mu?” diye bağırmaktadır. Ve esnaf, çığlığına hiçbir cevap alamamaktadır. Yandaşlar doyarken Türk halkı açlıkla sınanıyor. Ve Erdoğan, muhalefete “biraz da siz doyurun açları” diye sesleniyor. Oysa Orhun Abideleri’nde yazdığı gibi Türk devlet başkanı “açları doyurur, yoksulları giydirir”. Erdoğan ise Suriyelileri doyuruyor ve giydiriyor.

Değerli basın mensupları,

Esnaf, ekonominin bel kemiğidir ve vücutta kanın dolaşmasını nasıl damarlar sağlıyor ise ekonomide de para ve malın dolaşımını ve halka iletilmesini esnaf sağlar. Esnafın olmadığı bir ekonomi düşünülemez. Esnaf, korona krizi sürecinde en fazla ihmal edilmiş kesimlerin başında gelmektedir.

Korona krizinin pençesinde en ağır ekonomik krizi yaşayan dürüst ve çalışkan esnafımız iflas etmekte, işini, aşını ve onurunu kaybetmektedir. Birçok esnafımız hayatına son vermiştir. İntiharlar artarak devam ederken esnafa yapılan yardımlar komiktir. (İntiharlar, açıklama sonuna eklenmiştir)

Tabii ekonomik krizin, toplumsal gerilimin sadece esnafı değil bütün toplumumuzu derinden yaraladığının en açık göstergesi, 2021’in ilk beş ayında 40 son bir ayda 20 polis memurunun intihar etmesidir. Türkiye bu dönemi intiharlar dönemi olarak anacaktır.

Geçilmeyen köprüler, kullanılmayan havaalanları için yandaş firmalara kesintisiz ödemeler yapılırken, yandaşlar sadece kendileri değil, aile boyu 4 ayrı devlet kurumundan maaş almaya devam ederken, esnaf ile adeta alay edilmektedir. Suriyeli sığınmacılar için harcanan 80 milyar doların az bir bölümü esnafa yardım için harcansaydı, bugün esnafımız ekonomik krizi çok daha hafif atlatırdı.

Suriyeli sığınmacılar meselesi açılmış iken; Türk esnaf vergi, SGK verirken, sattığı malı faturasını ibraz ederken, Suriyeli esnaf vergi ödememekte üstelik kaçak mal satmaktadır. Türk esnaf iflas ederken, iflas eden Türk şirketlerini Suriyeliler devralmaktadır. Buna daha fazla tahammül etmek mümkün değildir.

Değerli basın mensupları,

Üzerinde durmak istediğim ikinci husus ise İzmir’de HDP binasında gerçekleşen saldırıdır. İzmir’de suikasti gerçekleştiren kişi hemen tutuklanarak cezaevine kondu. “Adam suçüstü yakalandı, başka ne olacaktı?” demek mümkün değildir. Bu saldırı birçok bilinmez ile doludur.

Saldırgan eline silah verilmiş bir acemi çaylak değil, tarihin en kanlı terör örgütlerinden birisi olan İŞİD’in içinde çatışmalara girmiş, deneyimli bir teröristtir. Böyle bir terörist kontrolsüz şekilde silahsız bir insana 10 el ateş etmez. Kitle katliamı yapacak bir kişi de elinde sadece bir tek tabanca ile olay yerine gitmez.

Böyle bir eylem, içeri de kimler olduğu bilinmeden girilip yapılmaz. Üstelik, eylemci cinayetten sonra kaçıp gidebilecek imkana sahipken, en azından bunu deneyebilecek iken kaçmamıştır.

Değerli basın mensupları,

Cevaplandırılması gereken başka sorularda var. İŞİD saflarında çatışmalara dahil olan bu kişi, nasıl olmuş da dönünce Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaya başlamış?

Nisan 2021’de ortadan kaybolduğu söyleniyor, bu doğru mu?

Nisan 2021 ile suikast tarihi arasında kimler ile irtibatı oldu? Bütün bu hususların ortaya çıkarılması lazımdır.

Ayrıca üzerine gidilmesi gereken bir diğer hususta, HDP İzmir il binası önünde dağa kaçırılan oğlu için nöbette olan Mehmet Laçin’in açıklamalarıdır. Mehmet Laçin, saldırıdan kısa bir süre önce HDP il başkanı olarak tanımladığı kişinin il binasını boşalttığını gördüğünü ileri sürmektedir.

Değerli basın mensupları,

Birçok deneyimli istihbaratçı ve emniyetçi yakın zaman önce Türkiye’de bir suikastler dalgasının başlayacağına dair öngörülerde bulunmuşlardı. Bu öngörü istihbarati bilgi değil, öngörü istihbaratı adını verebileceğimiz bir tesbitin sonucuydu. Geçmişte benzer olayların, süreçlerin yaşanmasından sonra suikastler sürecinin başladığını bilenlerin öngörüleridir söz konusu olan. İzmir saldırısı, tam da bu öngörülen suikastlere uygun bir gelişme olmuştur. Görüldüğünden çok daha derindir.

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2018-2021 Arasında Basında Çıkan Ekonomik Nedenli İntiharlar

13 Ocak 2018

Yer: TBMM

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısındaki Meclis Hastanesi önüne elinde benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe verdi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meclis önündeki bu intihar girişimi siyasetin gündemini de uzun süre meşgul etmişti.

28 Şubat 2018

Yer: Şanlıurfa

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, uzun süredir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası Mehmet T., evde kimsenin olmadığı sırada yaşamına son verdi.

3 Ağustos 2018

Yer: Van

Van’da bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan ve iş bulamayan inşaat ustası, 6 çocuk babası Orhan Aldırma (53) isimli vatandaş intihar etti. Aldırma, edinilen bilgiye göre Van’ın Edremit ilçesinde bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde intihar ettiği belirtilen Aldırma’nın yakınları, uzun süredir işsiz olduğunu ve ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

20 Eylül 2018

Yer: Kocaeli

Kocaeli’nde Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden İsmail Devrim (45), lisede okuyan çocuğuna istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girerek yaşamına son verdi. Çaresiz babanın eşine söylediği son sözleri ise, “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” oldu.

26 Eylül 2018

Yer: Çanakkale

2 çocuk babası 41 yaşındaki Ramazan Kavalcı, Barbaros Mahallesi’nde bulunan evinde kendisini asarak intihar etti. Elektrikçilik yapan Kavalcı’nın intihar etmesinin arkasındaki sebebin ekonomik olduğu iddia edildi.

16 Mayıs 2019

Yer: Gaziantep

Gaziantep’te uzun süreden beri işsiz olan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyüp Dal, 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde tutulan Dal, hayatını kaybetti.

4 Haziran 2019

Yer: Adana

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi’nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Egemen Ş., bir apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Egemen Ş.’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

19 Temmuz 2019

Yer: Kocaeli

Kocaeli Darıca’da bir süredir işsiz olan 3 çocuk babası İlyas Yazgan bunalıma girerek intihar etti. (Evrensel)

17 Aralık 2019

Yer: Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde evli ve 1 çocuk babası olan 26 yaşındaki Osman Karul, işsizlik yüzünden bunalıma girerek kendini av tüfeği ile vurdu. (Aydın Denge)

5 Ocak 2020

Yer: İstanbul

İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Sibel Ünli intihar ederek yaşamına son verdi. Ünli, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yemekhane kartında para kalmadığı yönünde bir tweet atmıştı.Ünli'nin yaptığı “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

7 Şubat 2020

Yer: Hatay

Hatay Valiliği önüne gelen bir kişi "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. İki çocuk babası Yarıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Sözcü)

16 Şubat 2020

Yer: Konya

Konya’da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü M.Ç, maddi sıkıntılar nedeniyle Konya kamyon garajında intihar etti.Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası M.Ç, bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı. Bozulan kamyonunu arkadaşlarının desteği ile yaptıran M.Ç, maddi sıkıntılara daha fazla dayanamayarak intihar etti. (T24)

22 Şubat 2020

Yer: Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki U.Z.Ş, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. U.Z.Ş'nin bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. (Cumhuriyet)

12 Nisan 2020

Yer: Bolu

Bolu'da, iş bulamadığı için maddi sıkıntı yaşayan Hasan M. isimli şahıs inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. (Özgür Bolu)

9 Mayıs 2020

Yer: Çorlu

Çorlu'da günlük yevmiye ile çalışan ve salgın dönemi işsiz kalarak borçlarını ödeyemeyen Muhammed Bedir intihar etti.

21 Mayıs 2020

Yer: İstanbul

İş bulamadığı için marangozluk yapan eski gazeteci Mustafa Korucu, Silivri’deki evinde hayatına son verdi.Günaydın, Hürriyet ve Bugün gazeteleri ile HBB, Kanal 6 ve Star TV haber merkezlerinde görev yaptıktan sonra Silivri’ye yerleşerek Gümüşyaka’da marangozluk yapmaya başlayan Mustafa Korucu (56) kendisine ait olan atölyede hayatına son verdi. (Tele1)

21 Mayıs 2020

Yer: Ankara

Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde bir vatandaş, maddi sıkıntılar nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Eline benzin bidonu alan vatandaş kendini yakacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanına sesleniyorum, adalet bu mu? Ben tek başıma sokakta yaşıyorum, hırsızlık yapmıyorum” dedi. Vatandaşı çevredekiler ve güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Polis tarafından ikna edilen vatandaş, emniyete götürüldü.

24 Eylül 2020

Yer: Kocaeli

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kargo firmasında çalışan 18 yaşındaki Furkan Celep, sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten paylaşımlarda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, yaşamını sonlandırmaya karar verdiğini dile getirmişti. (Cumhuriyet)

25 Eylül 2020

Yer: Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalışan Levent Akar isimli işçi borçlarını ödeyemediği ve geçinemediği için iş yerinde yaşamına son verdi. (Evrensel)

11 Aralık 2020

Yer: Samsun

Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde işsizlik nedeniyle intihar olayı meydana geldi. İMKB lisesi önünde bir vatandaş eline iş-aş yazarak kendini asarak intihar etti. (Sputnik)

11 Aralık 2020

Yer: Trabzon

Trabzon'da maddi imkansızlıklardan dolayı sinir krizi geçiren bir vatandaş, Ortahisar belediyesi önünde kendisini yakmaya kalkıştı. (Milli Gazete)

16 Aralık 2020

Yer: İstanbul

Pandemi nedeniyle aylardır işsiz olan, evine ekmek götüremeyen bağlama sanatçısı Duran Ay yaşamına son verdi. (KRT Web)

31 Ocak 2021

Yer: İzmir

Geçim sıkıntısı yaşayan 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz hayatına son verdi. (KRT Web)

15 Ocak 2021

Yer: Çanakkale

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşayan, fırıncı ustası olduğu öğrenilen ve iş bulamayan 28 yaşındaki Abdullah Kiriş “Artık kuracak bir hayalim de, hayattan bir beklentim de kalmadı” diyerek, intihar girişiminde bulundu. Elindeki tabancayı kalbine dayayan genci polis ekipleri ikna etmeye çalışsa da, Kiriş kalbine dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

11 Şubat 2021

Yer: İstanbul

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Elvan Demir (24) ve Enver Demir çifti (25) yaşadıkları evde ölü bulundu. Mahalle sakinleri bir buçuk yaşında çocukları olan çiftin intihar ettiğini söyledi. Çift, 1,5 yaşındaki çocuklarını akrabalarına emanet ettikten sonra yaşamlarına son verdi. İntihar sebebinin ekonomik sorunlar olduğu öğrenildi. (Medyascope)

19 Şubat 2021

Yer: İzmir

İzmir'de müzisyen Mehmet Mert El geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti.

23 Şubat 2021

Yer: Aydın

Aydın’da bir günde 3 kişi yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde Afgan uyruklu Sayyid Ümit Sadat çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi. 19 yaşındaki gencin, hayatını kaybettiği tespit edildi.Bir diğer intihar ise, Efeler’e bağlı Yedi Eylül Mahallesi Bağkur evlerinde yaşandı. İlçedeki bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapan Gizem İlanbey (33) 5’inci kattan kendini aşağı attı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Koçarlı’da bir metal fabrikasında müdürlük yapan 41 yaşındaki İbrahim Çiçek, iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi. Çiçek, evli ve 2 çocuk babasıydı. (Nazilli Post)

24 Mart 2021

Yer: İzmir

Kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu'nun biriken borçları yüzünden "Dayanacak gücüm kalmadı" diye not bırakıp intihar etti. (Cumhuriyet)

1 Nisan 2021

Yer: Ardahan

Ardahan’da bir vatandaş maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek bir binada intihar girişiminde bulundu. CHP Belediye Başkanı Faruk Demir’i genç vatandaşın yanına giderek, iş ve kalacak yer ayarlayacağını söyleyerek ikna etti. H.İ. isimli vatandaş uzun çabalar sonucunda ikna edilerek binadan aşağı indirildi. (Tele1)

11 Nisan 2021

Yer: İzmir

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde 46 yaşındaki 3 çocuk babası çiftçi Basri Yıldırım, intihar ederek hayatına son verdi. (BirGün)

19 Nisan 2021

Yer: Tekirdağ

Tekirdağ'da Kovid-19'a yakalanan Fedai Kuşçu isimli işçi, bu süreçte çalışamadığı için ücretini alamadı. Etrafına borçlanan işçinin, cebindeki 12 TL'yi eşine bırakarak yaşamına son verdiği belirtildi.(BirGün)

01.05.2021

Yer: Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır kiralık küçük işyerinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yaptıktan sonra intihar etti. (Sözcü)

26 Mayıs 2021

Yer: Antalya

Antalya'da bir süredir işsiz olduğu belirtilen 24 yaşındaki İhsan B., sosyal medya hesabında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisini eleştirerek yaşamına son verdi. (Sözcü)

14 Haziran 2021

Yer: Samsun

Samsun’un Çarşamba ilçesinde maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Adem A. (39), üstüne benzin dökerek eline aldığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda şahıs intihardan vazgeçirildi. (Haber 61)

Yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığının başlıca sorunlar olduğu Türkiye’de, derinleşen ekonomik kriz halkı bunalıma sürükledi. Yoksulluğa bağlı olarak intihar vakaları artış gösterdi. Kocaeli’de sadece 1 haftada 7 kişi intihar etti, Aydın’da ise bir günde 3 kişi canına kıydı. CHP Bilim Platformu’nun verilerine göre, Türkiye’de 2002-2019 arasında yaşanan intiharlar içinde 5 bin 806 intihar vakasının nedenini geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık oluşturdu. Ülke genelinde ekonomik sebepler yüzünden yaşanan intiharların, toplam intiharlar içindeki payı 2018’de yüzde 7.3 iken, 2019’da yüzde 9.4’e yükseldi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre sadece işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar edenlerin sayısı 2020’nin ilk 8 ayında 54 kişi oldu. (Cumhuriyet)

CHP Bilim Platformu’nun verilerine göre, 2016 yılında 20-24 yaş arası 355 kişi yaşamına son verirken, bu sayı 2019 yılında 414’e çıktı. Sadece 2019 yılında 3 bin 406 kişi intihara bağlı olarak yaşamına son verdi. 3 bin 406 kişinin, yüzde 9,4’ü (321 kişi) geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Ayrıca Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) verilerine göre ise getirilen konser yasakları ve kısıtlamalarla birlikte yaklaşık 700 bin müzisyen işsiz kaldı, 100’ü aşkın müzisyen ise intihar etti. (Cumhuriyet)

Tüm bu ekonomik kaynaklı intiharların ve intihar girişimlerinin ardından AKP’den resmi bir açıklama gelmedi, vatandaş görmezden gelindi. En son, AKP’li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Akdeniz Belediyesi’nin 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Meclis Toplantısı’nda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey sonuç itibarıyla kesinlikle ekonomiyle alakalı intiharlar olmaz. Gidin psikiyatristlerle psikologlarla konuşun. En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya? O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek, dünyanın hepsinin intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatristlerle görüşün ya böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan %80’i fakir gülüyor, Pakistan, Afganistan, Afrika’ya gidin ya bir tanesi oradan adam göremezsiniz. Ama siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki şimdi intihar oldu, ekonomi kötü, AK Parti kötü, o kötü, bu kötü. Ya ona da saygı duyuyorum bak. Sen öyle konuşursun ben böyle konuşurum. Sorun olmaz. Sen öyle siyaset yapacaksın ben de senin karşında cevap veririm, arkadaşlar cevap verir.”