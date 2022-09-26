Ümit Özdağ ''dayak'' iddiaları için sessizliğini bozdu

Zafer Partisi kurucusu ve genel kurul idare üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın kendisi ve 20 arkadaşını dövdürdüğünü öne sürerek partisinden istifa etti. Özdağ ise hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

Zafer Partisi üyesi Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin kendisini darp ettiğini iddia ederek Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Çam, paylaşımında, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Çam'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özdağ, "Bugün 2013’de F. Gülen’e destek veren twit attığı için disipline sevk ettiğim, GİK toplantısı sonrasında 2. bir toplantı düzenleyerek, Zafer Partisi kongresini sabote etmeyi hedefleyen Çam, 16 Eylül’de EGM Kom Daire Başkanı M. Çorumlu Başmüfettişi C. Karabacak’ı ziyaret etmiş" dedi.