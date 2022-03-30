Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi genç kadın kampüste köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan genç kadın, “Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hâlâ onun travmasını yaşıyorum” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çiğdem D., kampüs içerisinde köpeklerin saldırısına uğradı.

Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran genç kız hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulunup b köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.

Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Çığlıklar atarak korku içerisinde kaçan öğrenci, cep telefonu kamerasıyla çektiği o görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

“O AN YAŞADIĞIM KORKUYU UNUTAMAM”

Kampüste yürürken etrafını saran 4-5 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Çiğdem D., şunları söyledi:

– Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu.

– Ben hâlâ onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var.

– Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef.

– Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar.