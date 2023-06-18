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Üniversite sınavı sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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Üniversite hayali kuran 2 buçuk milyondan fazla gencin katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi. Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı.

8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katıldı.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları  20 Temmuz'da açıklanacak.

SON OTURUM YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek.

YDT'ye 1165 engelli aday katılacak. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

Etiketler ayt yks üniversite sınav
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