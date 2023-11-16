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Üniversitede taciz iddiası: Öğretim üyesi açığa alındı!

Üniversitede taciz iddiası: Öğretim üyesi açığa alındı!
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Anadolu Üniversitesi'nde bir öğrenciye sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim üyesi açığa alındı.

Anadolu Üniversitesi, basında yer alan taciz iddialarıyla alakalı basın açıklaması yaptı.

Anadolu Üniversitesi, bir öğretim görevlisinin öğrenciyi yönelik sözlü taciz ettiği iddialara ilişkin yayımladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikâyet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma Üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.”

Etiketler anadolu üniversitesi öğretim üyesi sözlü taciz
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