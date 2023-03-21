Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Özvar, uzaktan eğitim kararının nisan ayı başında gözden geçirileceğini hatırlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda katıldı. Burada üniversitelerin ne zaman açılacağına dair konuşan Özvar, uzaktan eğitim kararının nisan ayı başında gözden geçirileceğini hatırlattı.

HİBRİT SİSTEM GÜNDEMDE

Özvar ayrıca şartların el vermesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin sunulacağını belirtti.

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen deprem sonrasında üniversitelerin durumuna dair bilgi veren Özvar, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” diye konuştu.