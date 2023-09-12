Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirmeler başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek yerleştirme süreci başladı. İşte ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖYM), kayıt süresinde üniversite kaydını yaptırmayanlar ve boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına verilen ikinci şans dönemi ek yerleştirmeye ilişkin esaslar ve kontenjanların yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı.

Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 12 Eylül saat 14.00 itibarıyla başlayacak ve 17 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapacak adaylar, 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

Bu yıl 1 milyon 63 bin 807 aday, YKS 2023 birinci yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşti.

Verilen kayıt süresinin ardından kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre, şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.