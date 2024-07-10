Üniversitelerde tarihi karar: İkinci öğretim programları kapatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu.

Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.

Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.