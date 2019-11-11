  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Kasım 2019 23:07

Üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı !

Bursa'da üniversiteli kızlara yurt çevresinde sarkıntılık eden ve cinsel tacizde bulunan sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi.

ŞAFAK BASKINIYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kız , bursa , sapık , üniversiteli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM