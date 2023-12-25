Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 1 milyona dayandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun raporu, 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrencinin üniversiteyi bıraktığını gösterdi. Bu rakam ise üniversiteyi terk eden öğrenci sayısının 50 ilin nüfusunu geride bıraktığını ortaya koydu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’na göre 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bıraktı.

Birgün’de yer alan habere göre 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Raporda en dikkat çekici bölümlerden biri üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı.

Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.

Üniversiteler listelendiğinde ise ortaya şöyle bir tablo çıktı:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde üniversiteyi terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.