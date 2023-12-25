  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 1 milyona dayandı

Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 1 milyona dayandı

Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 1 milyona dayandı
Güncelleme:

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun raporu, 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrencinin üniversiteyi bıraktığını gösterdi. Bu rakam ise üniversiteyi terk eden öğrenci sayısının 50 ilin nüfusunu geride bıraktığını ortaya koydu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’na göre 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bıraktı.

Birgün’de yer alan habere göre 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Raporda en dikkat çekici bölümlerden biri üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı.

Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.

Üniversiteler listelendiğinde ise ortaya şöyle bir tablo çıktı:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde üniversiteyi terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.

Etiketler üniversite üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı öğrenci sayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi İstiklal Caddesi'nde büyük panik İstiklal Caddesi'nde büyük panik Terör değil fırtına! Fırtına apartmanı bu hale getirdi Terör değil fırtına! Fırtına apartmanı bu hale getirdi Asgari ücret zammı belli oluyor: Açıklanacak zam sızdı! Asgari ücret zammı belli oluyor: Açıklanacak zam sızdı! Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp Ahmet Çakar: ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı'' Ahmet Çakar: ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı'' Davutoğlu'ndan yerel seçimde AK Parti'ye açık kapı Davutoğlu'ndan yerel seçimde AK Parti'ye açık kapı