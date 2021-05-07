Ünlü Instagram Fenomeni Nasife Canbolat “Her mevsim için kilit parçalar edinmelisiniz”

Kendi moda anlayışını yansıtan giyim tarzıyla pek çok kişinin moda ikonu olan, ünlü Instagram fenomeni Nasife Canbolat her mevsim için belirli kilit parçalar olduğunu söyledi.

Nasife Canbolat “Her mevsimin kendine has kilit parçaları bulunur. Siz de bu kilit parçalardan edinirseniz kombinlerinizi hem modaya uydurmuş olursunuz hem de şık görünürsünüz. Bu yaz için kilit parçalar ise, renkli elbiseler, trençkotlar, boyfriend ceketler, midi etekler, ince deriler ve denim olarak belirlenebilir. Çünkü çoğu koleksiyonda bu saydığım parçalar başrolde. Siz de bunların arasından kendinize uygun olan parçaları belirleyip dolabınıza ekleyebilirsiniz. Hatta annenizin dolabından kalmış midi etekleri kullanabilirsiniz. Eğer hala duruyorsa anneannenizin elbiseleri ve annenizin vatkalı gömleklerini de kullanın. Bu sayede elinizdeki Vintage kıyafetlerle orijinal bir şıklık yakalama imkânına da kavuşmuş olursunuz” sözleriyle sezonun trendlerine ilişkin önemli tüyolar paylaştı.

Kendisi aynı zamanda bir gezgin olan Nasife Canbolat, gittiği ülkelerdeki etnik kıyafetlerin çok fazla ilgisini çektiğini ve her gittiği ülkeden mutlaka yöresel bir kıyafet alarak döndüğünü söyledi. Bu kıyafetleri özellikle yaz kombinlerinde kullanmayı çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Nasife Canbolat, bu şekildeki kombinlerini de hesabında paylaşacağını ifade etti.

Almanya’da güzellik salonları sahibi olan Nasife Canbolat, Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan bir hesabın da yönetimini yapıyor. Instagram paylaşımlarındaki ilk bir saatin çok önemli olduğunu vurgulayan ünlü fenomen, “Takipçi kitlenizi çok iyi tahlil etmelisiniz. Hangi saatlerde Instagram’a giriyor ve bakıyorsa siz de o saatlerde paylaşım yapmalısınız. Zamanlama çok önemlidir” dedi.