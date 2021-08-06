Ünlü isimlerden AK Parti iktidarına çok sert eleştiri
Sanatçılar Girişi, "Ülkemiz için kaygılıyız" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iktidara yönelik sert eleştirilere yöneltildi.
Sanatçılar Girişimi, “Ülkemiz için kaygılıyız” başlıklı bir açıklama yaptı.
Çok sayıda sanatçının imza koyduğu metinde, hükümete eleştiriler yöneltildi.
Açıklamada, “Dünya tarihinin en büyük devrimlerinden birinin, demokrasi ve çağdaşlık devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza olmamız yaşamsal görevimizdir” ifadeleri kullanıldı.
"MONARŞİLERDE BİLE GÖRÜLMEMİŞ BİR UYGULAMADIR"
Sanatçılar Girişimi’nin açıklaması şöyle:
“Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar artarak sürmekte.
Sorunların başında yargı güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasamanın elinin kolunun bağlanmış oluşu gelmektedir.
Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir.
Geçmişteki ve günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir uygulamadır bu.
Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felâketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir alt üst oluşa doğru sürüklenmektedir.
Yaşanmakta olan bir başka felâket, özellikle Afganistan üzerinden dalga dalga gelmekte olan genç erkek topluluklardır.
Bu yasa dışı göç olgusunun ülkemizin laik, demokratik, yurtsever yurttaşlarına, nüfusumuzun büyük çoğunluğuna karşı, olası bir milis güç oluşturma hazırlığı olduğu, ülkemizin geleceği için kaygı duymakta olan kesimlerce açıkça dile getirilmektedir.
Bu göçmenlerin nerede konuşlandırıldıkları, ne yapmakta oldukları, nasıl bir yaşam sürdürdükleri yanıtını beklediğimiz bir sorudur.
Yoksulluk, işsizlik dibe vurmuş durumdadır.
Tarihinin hiçbir dönemimde köle olmamış, sömürgeleşmemiş bir milletin çocukları olarak, paramızın dünya ölçeğinde baş döndürücü bir hızla değer kaybettiği günümüzde ise, başımız ister istemez öne eğilmiştir.
Euro, dolar ve benzer para birimlerinin geçerli olduğu ülkelerin düşük düzeyde gelir sahibi yurttaşları bir sömürgeye gelir gibi ülkemizde keyif sürmeye gelirlerken; düşük ve orta düzeyde gelir sahibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları başka ülkelere seyahat olanaklarını bütünüyle yitirmiş durumdadır.
Gençliğimiz umutsuzluk içinde çırpınmakta, ilk fırsatta ülkeyi tek etmeye can atmaktadır.
Başta CHP olmak üzere muhalefetin çırpınışlarını görmekle birlikte, toplum daha etken, daha güven ve cesaret verici, sözden çok eyleme dönük etkinliklerin beklentisi içindedir.
Bizler, yazarlar, şairler, ressamlar, müzisyenler, sinema ve tiyatro sanatçıları, heykeltıraşlar, sanat ve kültürün her dalından sanat insanları, ülkemizin geleceği için büyük kaygı içindeyiz.
Muhalefetin demokrasi ve sosyal adalet için mücadelesine bütün olanaklarımızla katkı vermeye ve bu uğurda her türlü öz veriye hazırız.
Kamuoyu yoklamalarında destek oyları giderek düşmekte olan tek kişi yönetimini sona erdirecek genel seçimlerin güven içinde yapılmasının sağlanması için şimdiden önlemler almak, bu konuda toplumda güven duygusunu somut adımlar ve örneklerle güçlendirmek, tek adam yönetiminin seçimlere ve şimdiden belli olduğu söylenebilecek sonuçlarına yönelik olası planlarını ve hesaplarını açığa çıkarmak gerekiyor.
Sanatçılar Girişimi bu konuda açıklama ve uyarılarını, ülkemiz için kaygılarımızı, sadece bildirilerle değil; anayasal yurttaşlık haklarımızı sonuna kadar kullanarak toplantılar, gösteriler, etkinlikler yoluyla da sürdürmek kararındadır.
Dünya tarihinin en büyük devrimlerinden birinin, demokrasi ve çağdaşlık devriminin ürünü olan Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza olmamız yaşamsal görevimizdir.”
Sanatçılar Girişimi’nin açıklamasına imza atanlar şöyle:
MEHMET AKSOY-Heykeltıraş
ERDAL ALOVA- Şair
ERENDİZ ATASÜ-Yazar
HİKMET ALTINKAYNAK-Yazar
ERDAL ATABEK-Yazar
ORHAN AYDIN-Oyuncu
RUTKAY AZİZ-Oyuncu-Yönetmen
EDİP AKBAYRAM-Müzisyen
AYTEN AKBAYRAM-Seramik Sanatçısı
NAZIM ALPMAN-Yazar
FERİDUN ANDAÇ-Yazar
MAHMUT KEMAL ARSLAN-Ressam
BEDRİ BAYKAM-Ressam
SİBEL BAYKAM-Yazar
ATAOL BEHRAMOĞLU-Şair,Yazar
NİHAT BEHRAM-Şair,Yazar
NEVRA BUCAK-Yazar
SALİH BOLAT-Şair
UĞUR BÜKE-Çevirmen
İBRAHİM BAŞTUĞ-Şair
MAZLUM BEYHAN-Çevirmen
GÜLSÜM CENGİZ-Yazar
NEVZAT ÇELİK-Şair, yazar
NUMAN ÇAKIR-Oyuncu
FÜSUN DEMİREL-Oyuncu
MELİKE DEMİRAĞ-Oyuncu, müzisyen
GÜLTEKİN EMRE-Şair
HAYDAR ERGÜLEN-Şair
ÜNAL ERSÖZLÜ-Şair
MÜJDAT GEZEN-Oyuncu-Yönetmen
SALİH GÜNEY-Sinema sanatçısı
YAŞAR GÜNDEM-Oyuncu, yönetmen.
MURAT HAVAN-Ressam
HEVAL-Müzisyen
MERİÇ HIZAL-Heykeltıraş
BARIŞ İNCE-Yazar
EKREM KAHRAMAN-Ressam
HİDAYET KARAKUŞ-Şair, yazar
TUĞRUL KESKİN-Şair
FAZİLET KENDİRCİ-Ressam
ARİF KESKİNER-Yapımcı
TEVFİK KIZGINKAYA-Yazar
ORHAN KURTULDU-Oyuncu
MACİT KOPER-Oyuncu
ZÜLFÜ LİVANELİ-Müzisyen, Yazar
AYŞE EMEL MESÇİ-Oyuncu-Yönetmen
MEHTAP MERAL-Müzisyen
CEYLAN MUTLU-Ressam
MUSTAFA MUTLU-Yazar
İSMET ORHAN-Yazar
DENİZHAN ÖZER-Ressam
NEBİL ÖZGENTÜRK-TV belgesel sanatçısı, yazar
HASAN ÖZTOPRAK-Şair, yazar.
ADNAN ÖZYALÇINER-Yazar. TYS Başkanı
ZEYNEP ORAL-Yazar.PEN Y.D.Başkanı
A.KADİR PAKSOY-Şair
VEDAT SAKMAN-Müzisyen
SALİ.Ressam
CEM SAĞBİL-Heykeltraş
SUAVİ-Müzisyen
YUSUF TAKTAK-Ressam
AHMET TELLİ-Şair
CİHAT TAMER-Oyuncu
CEVAT TURAN-Yazar
LEVENT ÜZÜMCÜ-Tiyatro sanatçısı
HİLMİ YARAYICI-Müzisyen
ÖZGÜREFE YEŞİLPINAR-Oyuncu
HÜSEYİN YURTTAŞ-Şair
ÜMİT ZİLELİ-Yazar
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