Ünlü kargo firmasına siber saldırı! Müşteri bilgileri çalındı

MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesiyle bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirilmesi sonucunda alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu. Bildirimde, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının ise belirlenemediği belirtildi.

"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"

MNG Kargo, KVKK'ya yaptığı bildirimde 'ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü' belirtildi.

VERİ İHLALİ İÇİN İLETİŞİM

Öte yandan, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.