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Ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı

Ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı

kciğerler tutulumu nedeniyle hastaneye yatan ünlü oyuncu Füsun Demirel koronavirüsü atlattı.

Ünlü oyuncu Füsun Demirel bir süre önce koronavirüse yakalandı. Akciğerler tutulumu nedeniyle hastaneye yatan oyuncu, bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Füsun Demirel doktorlarına teşekkür etti. Demirel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mucizeler vardır. Onları yaratan gizli kahramanlar... Sağlık ordusunun canla başla fedakarca bu mucizelere imza atan, hayata yeniden tutunabilmemizi sağlayan kişiler olduğunu, özveriyle, her saniye işlerinin başında günde ortalama 14 saat görevde olduklarına tanıklık ettim. Beni yeniden havayla oksijen ile buluşturdular. Aldığımız her nefes paha biçilmezmiş. En büyük alkışlar sizlere..."

Etiketler koronavirüs Füsun Demirel
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