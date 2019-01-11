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  3. 11 Ocak 2019 14:45

Ünlü restoranın sahibi adliyede

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve teslim olan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, adliyeye getirildi.

Ünlü restoranın sahibi adliyede
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polanya’dan gelerek teslim oldu. Çolak’ın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu Dağı’nda bulunan İsmail Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çolak, itirafçı olmak istediğini belirterek, Türk yetkililerine teslim oldu. Polanya’dan Türkiye’ye gelen İsmail Çolak İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınarak Düzce’ye getirilmişti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Çolak Adli Makamlara sevk edildi.





İHA

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