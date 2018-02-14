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  3. 14 Şubat 2018 13:30

Ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti
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Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bir süredir kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş, Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde hayatını kaybetti.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var.  Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

nuray hafiftaş
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