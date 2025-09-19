  1. Anasayfa
  Ünlü şef Danilo Zanna'ya ''Turkuaz Kart'' verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda İtalyan şef Danilo Zanna’ya ''Turkuaz Kart'' verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı. 

Programda, Türkiye’de restoran işletmeciliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Turkuaz Kart” verildi.

Turkuaz Kart kimlere verilir?

Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

 

