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Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

NTV'nin ekran yüzü ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

 ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?
Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

Etiketler Özlem Sarıkaya spiker
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