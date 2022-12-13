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Uykusuz'dan Bakan Nebati'yi kızdıracak kapak

Uykusuz'dan Bakan Nebati'yi kızdıracak kapak
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Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" sözlerini kapağına taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücret ile ilgili yaptığı ve büyük tepki çeken "Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" açıklamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, mizah ve karikatür dergisi Uykusuz da Bakan Nebati’nin bu sözlerini kapağına taşıdı.

Hatırlanacağı gibi Bakan Nebati, asgari ücret zammı için “Asgari ücret artışı temmuz ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadelerini kullanmıştı. 

Uykusuz dergisinin, Bakan Nebati'nin sözlerine gönderme yaptığı kapağındaki karikatürde, bankamatikten para çeken bir kişinin arkasından Bakan'ın "Kartını unuttun lan fakir" dediği görülüyor.

uykusuz'dan nureddin nebati kapağı

Etiketler nureddin nebati uykusuz kapak fakir asgari ücret
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