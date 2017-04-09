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  1. 09 Nisan 2017 19:06

Uyurken Hulusi Akar'a yakalandılar !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sosyal medyada çıkan fotoğrafları paylaşım rekorları kırıyor.

Uyurken Hulusi Akar'a yakalandılar !
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sosyal medyaya düşen fotoğrafları paylaşım rekoru kırıyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sosyal medyaya düşen iki fotoğrafı çok konuşuldu.Paylaşılan ilk fotoğrafta  Orgeneral Hulusi Akar, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiği ise öğrenilemedi.

TUNCELİ'DEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri ilk kez ortaya çıkmıştı.Karelerden birinde Akar, Tunceli Dağları’nda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.

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