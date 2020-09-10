Uzaktan eğitim projesini bitirecek Türkiye gerçeği!

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ne zamana kadar ve hangi düzeyde süreceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğine dikkati çeken Sarıbal, Milli Eğitim Bakanının 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitim için okulların açılacağını açıkladığını hatırlattı.

Uzaktan eğitim kararı alınması durumunda binlerce öğrencinin eğitim alamayacağını ifade eden Sarıbal, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumuna (YÖK) üniversitelerin uzaktan eğitim vermeleri tavsiyesinde bulundu. Ülkemizde ve dünyada çok sayıda üniversite, pandemi sürecinde uzaktan eğitim kararı aldı. Her ne kadar 21 Eylül’de temel eğitim ve orta öğretimde yüz yüze eğitim verileceği söylense de uzaktan eğitim verilme ihtimali de var.

Ancak MEB bugüne kadar uzaktan eğitimde başarı sağlayamadı. MEB verilerine göre öğrencilerin %5i TV’ye, %20’si internete erişimde sorun yaşamaktadır. Bir başka ifade ile ülkemizde 900 binden fazla öğrencinin evinde televizyon bile yok. İnternet erişimi olmayanların sayısı ise 3 milyon 648 binin üzerinde. Bu şartlarda uzaktan eğitim kararı alındığında milyonlarca öğrenci eğitim olanağından mahrum edilecek. Bakanlığın imkânı olmayan öğrencilere mutlaka yardım yapması ve televizyon, internet, bilgisayar gibi ekipmanları sağlaması gerekir.”

FATİH Projesi kapsamında alınan bilgisayarların öğrencilere dağıtılması gerektiğini de kaydeden CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal’ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplandırması talebiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 08.09.2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitime başladı. 21 Eylül 2020 tarihinde ise yüz yüze eğitim için okulların açılacağı açıklandı.

Kovid-19 salgınının ne zamana kadar ve hangi düzeyde süreceğine ilişkin belirsizlik devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumuna (YÖK) üniversitelerin uzaktan eğitim vermeleri tavsiyesinde bulundu. Ülkemizde ve dünyada çok sayıda üniversite, pandemi sürecinde uzaktan eğitim kararı aldı.

Dolayısıyla MEB’in ilk, orta ve lise öğrencileri için 21 Eylül 2020 tarihinde aldığı yüz yüze eğitim kararının yürürlüğe girip girmeyeceği netlik kazanmış değil.

MEB 2019-2020 istatistiklerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 435 bini erkek, 8 milyon 806 bin 881’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci eğitim alıyor.

Bugüne kadar MEB’in uzaktan eğitim modelinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Teknik nedenlerle uzaktan eğitime ulaşamayanların sayısı oldukça fazladır. MEB verilerine göre öğrencilerin %5i TV’ye, %20’si internete erişimde sorun yaşamaktadır.

Bu verilere göre 912 bin 94 öğrencinin evinde televizyon, 3 milyon 648 bin 376 öğrencinin evinde ise internet erişimi yoktur.

Bu bilgiler ışığında;

1- Öğrencilerin uzaktan eğitime katılıp katılmadığı takip edilmekte midir? Uzaktan eğitime katılmayan öğrencilerin gerekçesi nedir?

2- Uzaktan eğitim görecek ve evinde televizyon olmayan 912 bin 94 ve internet erişimi olmayan 3 milyon 648 bin 376 öğrencinin eğitimden geri kalmaması için ne gibi tedbirler alınmıştır?

3- Televizyonu, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilere gereken ekipmanın sağlanması için yürütülen bir çalışma var mıdır?

4- Maddi imkânsızlıklardan dolayı televizyon, telefon ve internet erişimi olmayan öğrencilere FATİH projesi kapsamındaki tabletleri ücretsiz dağıtmayı düşünüyor musunuz?

5- Devlet ve özel eğitim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen ve yardımcı personelle ilgili mali ve diğer özlük hakları korunmakta mıdır?

6- Pandemi nedeniyle öğrencilerin internet paketlerinin